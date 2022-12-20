Sümer için ilk anma töreni, 22 Aralık Perşembe günü Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarı başında saat 11.00'de düzenlenecek. Daha sonra saat 14.00'de Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda anma programı organize edilecek.

Anma programında, Sümer'in yaşam öyküsü görsellerle anlatılıp, akrabaları, futbol yaşantısında birlikte bulunduğu kişiler ve gazetecilerin anıları paylaşılacak.