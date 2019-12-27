Spor
Ozan Tufan'ın sözleşmesi uzatıldı27 Aralık 2019 Cuma 17:01 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 17:13
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesinin 3+1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Ozan Tufan Fenerbahçe