Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Koşunun startına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.

Koşo öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ankara, milli mücadelemizin karargah şehri." dedi.

27 Aralık'ın Ankara için çok önemli bir gün olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı. Gazi'nin buraya teşrifi nedeniyle başlatılan koşu, her yıl halkımızın teveccühüne mazhar oluyor. Katılım çok yoğun. Ankara'mızın spora, atletizme ilgisi bizi sevindiriyor." diye konuştu.

[Kaynak: İHA]

303 kadın, 984 erkek sporcu katıldı

303 kadın, 984 erkek sporcunun katıldığı koşu Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başladı ve Ankara Tren Garı'nda sona erdi.

10,8 kilometrelik yarışta, kadınlarda Beşiktaş Kulübünden Semra Karaaslan, 34 dakika 17 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Kasımpaşa Kulübünden Elif Karabulut Dağdelen, 34 dakika 36 saniyelik derecesiyle ikinci, Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık, 34 dakika 48 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, 29 dakika 4 saniyelik derecesiyle koşuyu ilk sırada tamamladı.

Fenerbahçe Kulübünden Süleyman Bekmezci, 29 dakika 11 saniyelik derecesiyle ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış, 29 dakika 22 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Büyük Atatürk Koşusu

İlk koşu 27 Aralık 1936 tarihinde yapıldı ve yarışmaya 12 atlet katıldı.

Yarış, ilk organizasyonun yapıldığı 1936 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirildi.

İlk yarışı Galip Darılmaz kazandı.

Yarışmayı erkeklerde Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön sekizer kez kazanma başarısı gösterirken, kadınlarda Lale Öztürk 4 kez ipi göğüsleyen ilk isim oldu.

84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören öncesi Ankaralı Seymenler halk oyunları gösterisi yaptı.

Kadınlarda birinci olan Beşiktaş Kulübü sporcusu Semra Karaaslan, ikinciliği elde eden Kasımpaşa Kulübünden Elif Karabulut Dağdelen ve üçüncülük kazanan Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık'a madalya ve kupalarını Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç takdim etti.

Erkeklerde ise birinci olan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, ikinciliğe uzanan Fenerbahçe Kulübünden Süleyman Bekmezci ve üçüncülüğü elde eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış'a ödüllerini Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verdi.

Dereceye giren sporculara altın ve para ödülleri de takdim edildi.

Kaynak: AA