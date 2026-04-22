Gündem
TRT Haber 22.04.2026 18:50

Türkiye'den İran'a 6 tırlık tıbbi yardım yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyunun 24 Nisan'da Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a gönderileceğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Biz İyilik Medeniyetiyiz. Sağlığı korumanın mukaddes olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak gördüklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu köklü dayanışma ruhuyla hazırladığımız ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyumuz, 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı’ndan geçerek komşumuz İran’a ulaşacak. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz. Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun."

SON HABERLER
18:45
Ömer Çelik: Avrupa Birliği'nin en büyük rakibi kendi vizyonsuzluğu
19:31
Duran: NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz
17:29
Bakan Işıkhan: 3 yılda 800 bin gencimize staj yaptırmayı hedefliyoruz
17:35
Ağrı'da 4,3 büyüklüğünde deprem
17:42
NATO'dan "Türk paraşütçü" paylaşımı
17:24
İran: Henüz ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadık
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bir cami ve okul ağır hasar gördü
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bir cami ve okul ağır hasar gördü
FOTO FOKUS
69 ilde uyuşturucu operasyonu: 478 kişi tutuklandı
69 ilde uyuşturucu operasyonu: 478 kişi tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ