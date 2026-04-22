AA 22.04.2026 16:21

Bakan Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazilerin çocuklarını Bakanlıkta ağırladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı.

Burada konuşan Güler, üzerinde yaşanan aziz vatan topraklarının en kıymetli varlık olduğunu, vatanın kolay kazanılmadığını ve büyük fedakarlıklarla emanet edildiğini söyledi.

Güler, bir asır önce Türkiye'yi işgal etmek isteyen güçlere karşı büyük bir mücadele verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Güçlü bir inançla başlatılan Milli Mücadele, asil milletimizin kaderini değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu mücadele devam ederken 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte millet iradesi her şeyin üzerinde tutulmuş ve geleceğimizin temelleri sağlam bir şekilde atılmıştır. Başta Milli Mücadele'nin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımız, dedelerimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ederek zafer kazanmış ve bizlere bağımsız bir Cumhuriyet bırakmışlardır. Bu nedenle 23 Nisan, yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve güçlü bir geleceğe olan inancımızın da en önemli sembollerinden biridir."

"Siz başımızın tacısınız"

Bakan Güler, bugün Türk bayrağı göklerde özgürce dalgalanıyorsa bunun aziz şehitler ve kahraman gaziler sayesinde olduğunu söyledi.

Salondaki çocuklara seslenen Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle vurgulamak isterim ki şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan ailelerimiz ve siz yavrularımız başımızın tacısınız. Bu kıymetli emanetin temsilcileri olan sizlerden beklentim kendinize güvenmeniz, merak duygunuzu hiç kaybetmemeniz ve sürekli öğrenmeye açık olmanızdır. Kitap okuyan, araştıran, soru soran ve düşündüklerini cesaretle ifade edebilen bireyler olarak yetişmeniz hem sizin hem de ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."

Güler, çocuklara "ülkesine faydalı bireyler olmaları" tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz ve bizler için çok değerlisiniz. Sizlerin mutluluğu ve başarısı hepimizin ortak sevincidir. Bu yüzden devletimiz sizlerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi, güven içinde büyüyebilmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Çünkü sizlerin güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi ülkemizin yarınlarını daha aydınlık kılacaktır. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de her zaman yanınızda olmaya ihtiyaç duyduğunuz her an destek vermeye devam edeceğiz. Unutmayın ki bizler büyük bir aileyiz."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla yad eden Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, çocuklara sağlık, mutluluk, başarı ve umut dolu bir gelecek diledi.

Paylaşımda, kabule ilişkin görüntü ve fotoğraflara da yer verildi.

