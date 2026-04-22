69 ilde uyuşturucu operasyonu: 478 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 69 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

478 kişi tutuklandı

Operasyonlarda, 1018 şüpheli yakalanırken, 478'i tutuklandı. 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda operasyonlara iişkin bilgi verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde 1527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

"Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz." mesajı paylaşılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçenler tebrik edildi.