Bu sezon Bundesliga 2'yi şampiyon olarak tamamlayan ve Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04'ün sportif direktörü Rouven Schröder, milli futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Schröder, Ozan'ın Norwich City'deki son döneminde istikrar yakaladığını belirtti.

Alman futbol adamı, milli futbolcumuza tekliflerin bulunduğunu da kaydetti. Ozan Kabak'a yoğun ilgi olduğunu belirten Schröder, "Gerçek şu ki Ozan gelecek sezon bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Premier Lig'de Norwich City formasıyla geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 12 maçta forma giymişti.

2019'da Galatasaray'dan Stuttgart'a ardından da Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, 2021 yılında yarım sezon da Liverpool'un formasını terletti.