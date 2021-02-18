Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde
[Fotoğraf: AFP]
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok puan toplayan ilk 11'inde milli futbolcu Ozan Kabak da yer aldı.
Bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu unvanını elde eden Ozan Kabak, Leipzig'e karşı sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilmişti.
Genç oyuncu şimdi de Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Performansıyla göz dolduran Ozan Kabak'ın Leipzig karşısındaki oyunu, teknik direktör Jurgen Klopp'u da mutlu etmişti.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’i:
Allison, Arnold, Ozan, Robertson, Dahoud, Chiesa, Suso, Mane, Salah, Mbappe, Haaland
Too attacking?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2021
This week's ????????????-???????????????????????????? fantasy XI #UCL | @PlayStationEU | #UCLfantasy
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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