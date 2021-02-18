Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin dört bir yanından sporcular Erzurum'da buluştu
Heyecan tutkunları Erzurum'da düzenlenen Kış Festivali'nde bir araya geldi. Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerinde pedal çeviren bisikletçilerin gösterisi nefes kesti. Dağcılar ise suni buz parkında Gara şehitleri için Türk bayrağı açtı.
Bisikletçiler, kayak pistinde pedal çevirdi. Dağcılar yapay buz dağına tırmandı.
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kış Festivali, heyecan dolu etkinliklerle başladı.
İlk gün, kayak pistinde bisikletçiler boy gösterdi. Zirveden aşağıya inen bisikletçiler adrenalin dolu anlar yaşadı.
Amatör dağcılar ise eğitmenler eşliğinde buz tırmanışı yaptı.
2 bin 200 rakımdaki suni buz parkında, Gara şehitleri anısına dev Türk bayrağı da açıldı.
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