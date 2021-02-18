İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Kane ile Mancester City ve Manchester United ilgileniyor.

Oyuncunun transferi için herhangi bir engel bulunmuyor. Tottenham takımının tek isteği ise rekor bir transfer ücreti.

İngiliz kulübünün Harry Kane için biçtiği bedel dudak uçuklatıyor; en az 150 milyon Pound, yani yaklaşık 1 buçuk milyar lira. Kane 150 milyon Pound transfer bedeliyle takımdan ayrılırsa yeni bir rekora imza atacak.

Rakamı ödeyebilecek en yakın kulüp Manchester City

27 yaşındaki oyuncu, İngiltere rekorunu kırmasının yanı sıra Neymar ve Kylian Mbappe'nin ardından tarihin en pahalı üçüncü transferi olacak.

Tottenham, yeni stadı için kredi almak yerine oyuncu satarak kaynak elde etmeyi hedefliyor. Bunun için en pahalı oyuncusu Harry Kane'i bile satabileceği öngörülüyor.

Kane'e astronomik rakamlar ödeyebilecek en yakın kulüp Manchester City. İngiliz kulübü Kun Aguero'nun yaşı ve sakatlıkları itibarıyla Kane'i transfer etmek istiyor.

Tottenham'dan haftalık 200 bin Pound kazanan 27 yaşındaki golcünün 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.