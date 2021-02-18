Süper Lig'in ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyeti ve Fraport Tav Antalyaspor beraberliği ile başlayan Beşiktaş, son iki haftada İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Zirve takibini sürdüren siyah beyazlılar, 51 puan ve averajla ikinci sırada... Rakip fileleri 53 kez sarsan Beşiktaş, Süper Lig’in en golcü takımı olarak dikkat çekiyor.

Kartal'ın gol yükünü Vincent Aboubakar ve Cyle Larin çekiyor. İki futbolcu da ligde 12’şer kez gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun ilk maçında 2 gol attı

Ara transfer döneminde takıma katılan Cenk Tosun ise ilk maçında 2 gol atarak, ilerleyen haftalarda Aboubakar ve Larin'e yardımcı olacağını gösterdi.

Gençlerbirliği karşılaşmasında Türkiye kariyerindeki ilk golünü atan Rachid Ghezzal ise asist krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Cezayirli oyuncu, takım arkadaşlarına 10 kez gol pası verdi.

38 yaşındaki Atiba 3 gol, 4 asistle takımına hücum anlamında da önemli katkı sağladı. Josef, Larin, N’Koudou, Rosier, ve Dorukhan da 3’er asistle, Beşiktaş’ın en golcü takım olmasında pay sahibi.

Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, yaptığı kritik kurtarışlarla ön plana çıktı. 20 yaşındaki file bekçisi, Haziran 2020’den bu yana Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan isim oldu.

28 karşılaşmada görev yapan Ersin, 13 maçı gol yemeden tamamladı.