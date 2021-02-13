İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Leicester City, Liverpool'u konuk etti.

Ev sahibi ekipte milli yıldızlardan Çağlar Söyüncü ilk 11'de maça başlarken, Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde yer aldı.

Liverpool'un devre arasında Schalke'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki milli oyuncu Ozan Kabak da, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

İngiliz ekibine kiralık olarak giden ve ilk olarak Manchester City maçının kadrosunda yer alan Ozan, bu maçta şans bulamamıştı.