Glokoma (göz tansiyonu) bağlı olarak 15 yaşından sonra görme yetisini tamamen kaybeden 42 yaşındaki Hamit Alemdaroğlu ile 1 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucu engelli olan 55 yaşındaki Ayhan Metin, otomobil sporlarına olan tutkularından vazgeçmedi.

Ankara'da memur olarak görev yapan Metin ve Alemdaroğlu, tutkularının peşinden gidip, geçen yıl co-pilotluk eğitimi alarak pistte çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor etkinliğinde özel el tertibatıyla donatılmış otomobilin pilot koltuğuna Metin, co-pilot koltuğuna da Alemdaroğlu oturdu.

İlk kez birlikte sürüş deneyimi yaşayan Metin ve Alemdaroğlu, yarış pistinde engel tanımadı.

[Fotoğraf: AA]

"Pistlerde çok sayıda engelli görmek istiyoruz"

TOSFED Engelliler Komisyonu Başkanı olan Ayhan Metin, tekerlekli sandalye basketbolu, atletizm, tüplü dalış, yamaç paraşütü, kayak, dağcılık ve ralli gibi sporlarla da ilgilendiğini söyledi.

Metin, trafik kazalarına bağlı olarak ölüm ve sakatlanmaları azaltmak, gençleri pistlere daha çok çekmek için engellilerle ilgili federasyona teklifte bulunduklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Kendisi ve Alemdaroğlu ile 4 engellinin geçen yıl teorik ve pratik eğitim aldığını belirten Metin, görme engelli bireylerin de co-pilotluk heyecanını yaşaması için araştırmalar yaptıklarını anlattı.

Metin, araştırmalar sonucu bir yöntem bulduklarını dile getirdi.

"Geliştirdiğimiz bir yöntemle yol notlarını sese dönüştürdük. Adım adım yol notlarını ses kayıtlarına aktarıyoruz, Hamit'e veriyorum. Hamit ben 'tamam' dedikçe bir sonraki yol notuna geçiyor. Alıştıktan sonra zaten yol notunu neredeyse ezberler hale geliyor. Arabanın hareketlerine bağlı olarak da nereye geldiğimizi yaklaşık olarak ben daha 'tamam' demeden çözmeye başlıyor. Bu çok uzun birliktelik gerektiriyor, çok iyi bir senkronizasyon gerektiriyor."

[Fotoğraf: AA]

Metin, pistlerde çok sayıda engelli görmek istediklerini belirtti.

"Hedefimiz; Türkiye şampiyonası yapmak, mevcut şampiyonaların içerisinde engellilerin derece almasını sağlamak, Uluslararası Otomobil Federasyonunda Engelliler Komisyonunun içerisinde iyi bir yer edinmek, dünyada da tıpkı şu an tekerlekli sandalye basketbolda ve atletizmde olduğu gibi Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak."

Metin, yaşadığı deneyime değindi.

"Uzun süredir de bu aracı kullanmak istiyordum. Yarış koltuğunda pilot olarak ilk kez oturuyorum, daha önce hep co-pilot koltuğunda oturdum. Heyecan epeyce vardı, hala o heyecanı yaşıyorum. Böyle kaslarım titriyor diyebilirim. Daha iyisini yaparım herhalde, biraz üzerinde çalışmam lazım. Kaba tabir gibi görünebilir ama kendi aramızda çok kaba bir tabir değildir; 'bir kör, bir topal' yan yana çıkmadı piste bugüne kadar. Yani bir görme engelliyle bir ortopedik engelli aynı anda pistlere çıkmadı, rallide de bulunmadı."

[Fotoğraf: AA]

"Şu ana kadar yaşamadığımız bir duygu"

Hamit Alemdaroğlu da engelliler olarak otomobil sporlarında yer almaktan heyecan duyduklarını söyledi.

TOSFED'in bu anlamda kendilerine imkan sağladığını dile getiren Alemdaroğlu, bu alana daha çok eğlenmek için girdiklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Alemdaroğlu, daha sonra Türkiye'de birçok görme engellinin bu alana talebinin olduğunu gördüklerini belirtti.

"Biz de profesyonel olarak bunun temel piramitlerini nasıl oluşturabiliriz diye çalışmaya başladık. Bunu eksiksiz tamamlamamız lazım ki bizden sonraki arkadaşlar bu alanda çok daha rahat yürüme alanı bulabilsinler. Şu ana kadar açıkçası yaşamadığımız bir duygu. Hızın, heyecanın, aksiyonun bir arada olduğu bir spor. Futbol falan oynadık, birçok spor yaptık ama bu kadar hızın, heyecanın bir arada olduğu bir sporu ilk defa yaptık. Çok heyecanlı, çok zevkli bir spor."