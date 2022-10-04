Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Valerien İsmael, hücum seçeneklerini arttırmanın yollarını arıyor.

Beşiktaş’ın golsüz tamamlanan Fenerbahçe derbisinde de hücum performansı yetersiz kaldı. Son 3 maçta 7 puan kaybeden siyah beyazlılar, sadece 2 gol atabildi.

Valerien İsmael ve yardımcıları, Rachid Ghezzal’ın olmadığı maçlarda yaşanan gol sorununa çözüm arıyor. Cezayirli oyuncu Giresun deplasmanında formasına kavuşacak.

Sezona iyi başlayan N’Koudou da bireysel antrenmanlara devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun cuma gününe kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Bu arada, Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe karşısında oynadığı futbolla alkış aldı. Teknik ekibin ve taraftarın beğenisini kazanan 22 yaşındaki futbolcunu, ligin kalan bölümünde de 11'de oynamaya göz kırpıyor.