Organizasyonda 2022-2023 sezonu, 6 Ekim Perşembe günü yapılacak maçlarla başlayacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Fenerbahçe Beko ilk maçında Almanya'da Bayern Münih'le Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız mts ile karşılaşacak.

Kupa 1'de son 4 sezonun 3'ünde finale yükselen Anadolu Efes, 2021 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe ise 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i, finalde de Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek kupayı müzesine götürdü.

Son 7 sezonda 6 final

THY Avrupa Ligi'nde son 7 sezonun 6'sında Türk takımları final oynadı.

2019-2020 sezonunda koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen organizasyonda Anadolu Efes, 2019, 2021 ve 2022'de finale kalma başarısı gösterdi. 2019'da ikincilikle yetinen lacivert-beyazlı takım, 2021 ve 2022'de ise şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe ise 2016, 2017 ve 2018'de adını finale yazdırdı. 2017'de kupayı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2016 ve 2018'de ikinci oldu.

Türkiye adına 14 takım

1958 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda 14 Türk takımı mücadele etti.

Türkiye'yi Kupa 1'de en fazla Anadolu Efes (32) temsil etti. 32 kez Türkiye'yi temsil etme başarısını gösteren Anadolu Efes'i, 20 kez temsille Fenerbahçe ve 12 kezle de Galatasaray takip etti.

Bu 3 takımın yanı sıra Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Darüşşafaka 5'er, Beşiktaş ile Karşıyaka 2'şer, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına organizasyonda yer aldı.

İlk maç Modaspor'un

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.

Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.

İlk galibiyet Galatasaray'dan

Kupa 1'de Türk takımları adına ilk galibiyeti Galatasaray elde etti. Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye bu turnuvada ilk galibiyet sevincini yaşattı.

Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşti.

Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı. Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti.