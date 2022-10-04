Galatasaray son yıllarda en az gol yediği sezonu geçiriyor. Okan Buruk’un öğrencileri, ilk 8 haftalara bakıldığında son 10 sezonun en başarılı savunma istatistiğine imza attı.

Galatasaray, skor bulmakta zorlanmasına rağmen 8 haftada kalesinde 5 gol gördü. Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Arabam nokta com Konyaspor'un ardından ligin en az gol yiyen 3. takım oldu.

Galatasaray, sezon başında Marcao’nun Sevilla gitmesinin ardından o bölgeye Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti.

Victor Nelsson ile iyi bir ikili oluşturan 28 yaşındaki futbolcu, 6 maçta Danimarkalı oyuncunun partneri oldu. Sarı kırmızlılı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 2 gol gördü.