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Spor
AA 09.06.2023 17:20

Oryantiring 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Amasya'da yapıldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ferhat ile Şirin 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Amasya'da gerçekleştirildi.

Oryantiring 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Amasya'da yapıldı
[Fotograf: AA]

Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü çevresinde düzenlenen şampiyonayı takip eden Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, organizasyona 25 ilden 49 kulüpten 720 sporcunun katıldığını söyledi.

Çolakoğlu, depremden etkilenen 11 ilin sporcuları için ayrı bir grup oluşturduklarını belirtti.

"Amacımız çocuklarımızın sağlığı, güvenliği ile huzur ve mutluluğudur. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkılarından dolayı Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, sporcular ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle ilk günlerde gelen öğrenci velilerimiz şimdi forma giyerek yarışmacı oluyor. Bu daha önemli, tam bir aile sporu olmanın vermiş olduğu özellik ve güzelliktir."

Dereceye giren sporculara madalya ve belgelerinin verildiği turnuvayı Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk de takip etti.

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