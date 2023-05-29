Orkun Kökçü transfere yeşil ışık yaktı. Hollanda'da Feyenoord'un şampiyonluğuna büyük katkı yapan milli futbolcu, Vitesse maçından sonra kariyer planlamasıyla ilgili konuştu.

Büyük takımların transfer listesinde olduğu öne sürülen 22 yaşındaki oyuncu "Benim için doğru olduğuna inandığım bir kulüpten teklif gelirse bu yaz onu değerlendirmek istiyorum" dedi.

Orkun Kökçü'yle en çok ilgilenen kulüplerin başında Arsenal'in geldiği iddia ediliyor.

Milli futbolcunun ayrıca Liverpool, Sevilla, Manchester United, Benfica ve Paris Saint-Germain'in gündeminde olduğu biliniyor.

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 46 maçta 12 gol 5 asist üretti.