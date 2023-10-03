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Spor
AA 03.10.2023 20:37

Ordu'da sörf festivali düzenlendi

Ordu'da düzenlenen sörf festivalinde sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Ordu'da sörf festivali düzenlendi
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesince deniz sporlarını geliştirmek amacıyla adrenalin seviyesi yüksek spor türleri arasında yer alan sörf sporu için festival organize edildi.

22 sporcu yarıştı

Altınordu ilçesindeki Akyazı Sahili'nde gerçekleşen festivale 18 Yaş Altı ve Yetişkin Kadın-Erkek Açık Kategorisi olmak üzere 22 sporcu katıldı.

Sporcular, Karadeniz'in hırçın dalgalarında mücadele etti. Festivalde 18 Yaş Altı Kadın-Erkek Kategorisinde Akıl Köse birinci, Azra Arslan ikinci, Alya Eliaçık üçüncü oldu. Yetişkin Kadın-Erkek Açık Kategorisinde ise Akıl Köse birinci, Evren Saygın ikinci, İrem Aydın üçüncülüğü elde etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışmaların ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, gazetecilere, sporcuları tebrik ederek, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın ufkunun açıklığı son yıllarda bizlere denizi kullanmayı öğretti. Ben inanıyorum ki bugün az sporcuyla yaptığımız sörf festivalimiz çok kısa sürede buraya sığmayacak bir sporcu ve izleyici kalabalığıyla devam edecektir. Ordu bu anlamda uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak bir il olacaktır." dedi.

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