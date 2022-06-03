Werder Bremen'den yapılan açıklamaya göre, takım kaptanı Ömer Toprak kulübün yeni teklifini kabul etmedi ve sözleşmesini uzatmadı.

Kulüp yöneticilerinden Clemens Fritz, Ömer Toprak ile son günlerde yoğun görüşmeler yaptıklarını belirtti.

"Kararını kolay vermediğini biliyoruz. Onunla çalışmayı sürdürmeyi çok isterdik. Zor dönemlere rağmen özellikle son üç yılda hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir rol oynadı. Kaptan olarak geçen yıl takımın lideriydi. Takımı zor aşamalardan da geçirdi."

32 yaşındaki futbolcu ise yeni bir sayfa açma vaktinin geldiğini belirterek, kendisini destekleyen yeşil-beyazlı yönetici ve taraftarlara teşekkür etti.

Daha önce Bayer Leverkusen, Freiburg ve Borussia Dortmund'da da oynayan Ömer Toprak, Bundesliga'da toplam 263 maça çıkıp, 7 gol attı.