Arsenal Kulübü, sözleşmesi ay sonunda bitecek 31 yaşındaki Lacazette'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

Lacazette, 2017'de altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'dan Arsenal'a transfer olmuştu.

Birer kez İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'da 206 maça çıkan Lacazette, 71 gol kaydetti.

"I want to say... thank you."



Laca sat down with us to share a farewell message after five special seasons in N5