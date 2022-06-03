Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal Lacazette'in sözleşmesini yenilemeyecek
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fransız golcü futbolcu Alexandre Lacazette ile yollarını ayırma kararı aldı.
Arsenal Kulübü, sözleşmesi ay sonunda bitecek 31 yaşındaki Lacazette'in takımdan ayrılacağını duyurdu.
Lacazette, 2017'de altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'dan Arsenal'a transfer olmuştu.
Birer kez İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'da 206 maça çıkan Lacazette, 71 gol kaydetti.
"I want to say... thank you."— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2022
Laca sat down with us to share a farewell message after five special seasons in N5
Etiketler: Transfer Haberleri Premier Lig
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