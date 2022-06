Cengiz Ünder, yarın Faroe Adaları ile oynayacakları UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk hafta maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Burada olduğum için gururluyum, güzel bir sezon geçirdim."

"Daha iyi futbol oynamamız gerekiyor, iyi bir takımımız var."



Milli futbolcu, iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirtti.

"Sezon sonu her zaman zor geçiyor. Bizim tek hedefimiz, 4 maçı da kazanmak. Herkesin de hedefinin bu olduğunu düşünüyorum. İyi hazırlanıyoruz. İç saha ve deplasman, hepsini kazanmak istiyoruz."

Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakması

Cengiz Ünder, Burak Yılmaz'ın milli takıma vedasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"Burak ağabey uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş bir kişi, bizim için çok önemliydi, bizim kaptanımızdı. Onun gidişine hepimiz çok üzüldük ama artık yeni bir dönem başlıyor. Genç bir takımız, herkesin farklı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları hep birlikte üstlenerek en iyi yerlere gelmek istiyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Cengiz, Fransa ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya'da geçirdiği sezonu da değerlendirdi.

"Benim için her şey bu sezon çok güzel geçti. Çok iyi futbol oynadım ve kendimi çok iyi durumda görüyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve özellikle milli takımda da iyi oynadığımı düşünüyorum. Asla bu bana yetmiyor. Her zaman kendime daha üst hedefler koyuyorum. Şu an tek önceliğim milli takımda 4 maçı iyi geçirmek. Uzun vadede de çok iyi bir takım haline gelmek. Bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum. Şu an hazır olmasak da ilerleyen dönemlerde çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum."

"Kendimi artık eskisinden daha güçlü hissediyorum"

Milli futbolcu, Avrupa'da oynamanın futboluna büyük katkı sağladığını aktardı.

"Genç yaşımda Avrupa'ya çıktım, Başakşehir'den Roma'ya gitmek hayatımın en doğru kararlarından biriydi. Çok özel senelerim geçti. Her zaman Avrupa hayalim vardı, şu an Avrupa'da oynuyorum. Umarım uzun yıllar Avrupa'da oynarım. En büyük hayallerimden biri Avrupa'da futbolu bırakmak. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim. Üç ülkede oynadım, her yerde farklı şeyler öğrendim. İtalya'da taktiksel, İngiltere'de fiziksel, Fransa'da daha güçlü bir oyun olarak... Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda daha tecrübeli bir oyuncuyum, bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım bir sonraki sene daha iyi olur. Çünkü artık her şeyi öğrendim. Kendimi artık eskisinden daha güçlü hissediyorum."