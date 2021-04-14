Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu
Fenerbahçe, genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı.
"Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe ile 2018'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı.
Genç oyuncudan 5 yıllık imza
Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Der #VfB verpflichtet Ömer Faruk #Beyaz— VfB Stuttgart (@VfB) April 14, 2021
Der 17-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer 2021 ablösefrei von Fenerbahçe Istanbul zum VfB Stuttgart. Ömer Faruk Beyaz unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30.06.2025.
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Mehr dazu hierhttps://t.co/0oDyTOURX3 pic.twitter.com/oYPixwSGSu
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