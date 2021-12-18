Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geldi.

Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Trabzon deplasmanlarının her zaman zor olduğunu söyledi:

"Bugün kalabalık, coşkulu taraftarların önünde coşkulu bir Trabzonspor bekliyorduk. 15-20 dakika takım halinde iyi savunma yapıp, geçişlerde pozisyon bulmaya çalıştık ama başarılı olmadık."

"Çok başarılı olduğumuzu söyleyemem"

"Savunma arkasına etkili pozisyonlar bulduğunu biliyorduk, 5'li savunma bloku yaptık. 4-1 şeklinde formasyon denedik. Çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. İlk 45 dakika temassız oyun ve savunma, hücumda doğru işler yapan Hatayspor yoktu, 2-0 geriye düştük. İkinci yarı 4-2-3-1'e döndük, 2 oyuncu değiştirdik ve oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci yarı ilk 5 dakika 2 pozisyona girdik. Bunları değerlendirsek beraberliği yakalama fırsatımız vardı. İlk yarı yakışmayan ikinci yarı kabullenmeyen maçı çevirmeye çalışan bir Hatayspor vardı."

"2 tane verilmeyen penaltımız var"

"2 tane verilmeyen penaltımız var. VAR'ın bu konudaki düşüncesini çok merak ediyorum. VAR'a, hakemlere bu mağlubiyeti bahane olarak sığınmak istemiyorum ama varsa vereceksiniz. Herkese eşit olsun. Daha önce aleyhimize verilen penaltılarda itiraz yapmadık dedik. Vardır bildikleri dedik ama tersi olunca canımız acıyor. Biz de mücadele içindeyiz. Bir camiayı temsil ediyoruz. Üzüntümüzü dile getiriyorum."