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Olympiakoslu basketbolcu koronavirüse yakalandı
THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau, koronavirüse yakalandı.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Papanikolau'nun semptom göstermediği ve durumunun sağlık ekiplerince takip edildiği aktarıldı.
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