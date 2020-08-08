FC Köln Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İki futbolcumuzda yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı ve sağlık dairesi ile yaptığımız görüşmenin ardından iki oyuncumuz da evlerinde karantinaya alındı" denildi.