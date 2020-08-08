Haber Giriş: Kaynak: DHA
FC Köln'de koronavirüs şoku
Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln'de iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçen Mayıs ayında da iki oyuncuda koronavirüse rastlanmıştı.
FC Köln Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İki futbolcumuzda yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı ve sağlık dairesi ile yaptığımız görüşmenin ardından iki oyuncumuz da evlerinde karantinaya alındı" denildi.
Etiketler: fc köln koronavirüsSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 15:46
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