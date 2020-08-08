Haber Giriş: Kaynak: AA
30 Ağustos Federasyon Golf Kupası İstanbul'da düzenlenecek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla "Federasyon Golf Kupası" İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF), 30 Ağustos Federasyon Kupası'nın, 29-30 Ağustos tarihlerinde Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.
29 Ağustos Cumartesi günü 18 yaş ve altı, 30 Ağustos Pazar günü ise 19 Yaş ve üstü sporcuların katılacağı yarışlarda, "gross skor" birincilerine kupa verilecek ve en iyi "gross skoru" yapan oyuncunun adı TGF Federasyon Kupası üzerine yazılacak.
Katılımcı sayısının 84 kişiyle sınırlandırıldığı organizasyona başvurular, 17 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Etiketler: 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf KupasıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 15:42
Son Haberler
- 16:37
- 16:31
- 16:18
- 16:06
- 15:55
Sıradaki Haber
Trabzonspor'dan transfer harekatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz