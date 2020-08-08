Türkiye Golf Federasyonu (TGF), 30 Ağustos Federasyon Kupası'nın, 29-30 Ağustos tarihlerinde Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

29 Ağustos Cumartesi günü 18 yaş ve altı, 30 Ağustos Pazar günü ise 19 Yaş ve üstü sporcuların katılacağı yarışlarda, "gross skor" birincilerine kupa verilecek ve en iyi "gross skoru" yapan oyuncunun adı TGF Federasyon Kupası üzerine yazılacak.

Katılımcı sayısının 84 kişiyle sınırlandırıldığı organizasyona başvurular, 17 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.