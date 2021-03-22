Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü yıldırım çarpması sonucu öldü
El Salvadorlu sörfçü Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.
Uluslararası Sörf Birliğinden (ISA) yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz'ın vefat haberi büyük üzüntüye neden oldu.
Katherine Diaz'ın ülkesi El Salvador'un uluslararası spor elçiliğini üstlenmişti.
Daha önce uluslararası arenada olimpiyatlarda temsil edilmeyen sörf, ilk kez Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda yer alacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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