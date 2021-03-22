Uluslararası Sörf Birliğinden (ISA) yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz'ın vefat haberi büyük üzüntüye neden oldu.

Katherine Diaz'ın ülkesi El Salvador'un uluslararası spor elçiliğini üstlenmişti.

Daha önce uluslararası arenada olimpiyatlarda temsil edilmeyen sörf, ilk kez Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda yer alacak.