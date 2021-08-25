Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için FC Steaua Bükreş kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Buna göre, sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun eski kulübüne üç yıla yayılmış şekilde 3.5 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

Futbola, Universitatea Cluj alt yapısında başlayan Morutan, Temmuz 2018’de Steaua Bükreş’e transfer oldu. Başkent ekibinde 107 maça çıkan Morutan, 14 kez fileleri havalandırdı, 30 gol pası verdi.

Olimpiu Vasile Moruţan, yılına dek Galatasarayımızda! pic.twitter.com/LbkjnaY0zj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021

Morutan: Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım

Rumen futbolcu Olimpiu Vasile Morutan, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını anlattı.

"Bu sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum. Taraftarımıza da söz veriyorum en yüksek seviyede mücadele edip, elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum."