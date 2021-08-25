Japonya'da dün resmi açılış töreni yapılan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi, konuya ilişkin 19 Ağustos'ta bir açıklama yapan ve Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'dan sporcuları güvenli bir şekilde oyunlara getirme imkanlarının bulunmadığını kaydeden Spence, Afgan sporcuların son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Spence, Afgan sporcuların güvenli bir yerde olduklarını belirtti.

"Tekvandocu Hudadadi ve atlet Resuli'nin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil etmeleri bekleniyordu. Hükümetin hızla Taliban'ın eline geçmesi sonrası binlerce insan gibi iki sporcu da sorunla karşılaştı ve ülkelerinden çıkamamışlardı fakat bir dizi çaba sonucu ülkelerinden çıktılar. Nerede olduklarını söylemek istemiyorum, bunun sporla bir ilgisi yok, insan hayatı ve güvenlikle alakası var."

Sözcü Spence, Afgan sporcuların bu yılki paralimpik müsabakalarına katılamayacağını kaydetti. Oyunlar 5 Eylül'de sona erecek.

Öte yandan dün yapılan 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Afganistan'ın bayrağını ise bir gönüllü tarafından taşındı.