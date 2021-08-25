Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın sonuçları belli oldu
Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'nın futbol oynamasına engel bir durumunun olmadığı ve yakın zamanda antrenmanlara başlayacağı açıklandı.
Süper Lig'in 2. haftasında Kalyon Stadı'nda oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçının 71. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın son testleri sonuçlandı.
31 yaşındaki deneyimli sol bekin sağlık durumu iyi olduğu belirlendi. Kongolu futbolcu takımla antrenmanlara başlayabilecek.
Etiketler: Beşiktaş
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