Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Okay Yokuşlu için temaslar sürüyor
Galatasaray Okay Yokuşlu transferi için Celta Vigo ile görüşmelerini sürdürüyor.
Milli futbolcunun kiralama ücretini 2 milyon euro olarak belirleyen İspanyol temsilcisinin 1 milyon 200 bin euroya indiği belirtildi.
Celta Vigo ile anlaşmaya yakın olan Galatasaray'ın birkaç gün içinde Okay transferini açıklaması bekleniyor.
Etiketler: Yeni Malatyaspor transfer Galatasaray Adem BüyükSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 15:25
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