Milli futbolcunun kiralama ücretini 2 milyon euro olarak belirleyen İspanyol temsilcisinin 1 milyon 200 bin euroya indiği belirtildi.

Celta Vigo ile anlaşmaya yakın olan Galatasaray'ın birkaç gün içinde Okay transferini açıklaması bekleniyor.