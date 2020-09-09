Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fraport-Tav Antalyaspor’un milli futbolcusu Nazım Sangare için resmi teklifini yaptı.

Gökhan Gönül’ün boşluğunu Nazım ile doldurmayı hedefleyen yönetim, oyuncuyu 1 yıllığına kiralayıp önümüzdeki sezon için zorunlu satın alma opsiyonu koydurmayı planlıyor.

Kiralama bedeli olarak 500 bin euro öneren siyah beyazlılar, satın alma opsiyonu için de 1 milyon euroluk teklif yaptı.

Fraport-Tav Antalyaspor yöneticileri ise satın alma opsiyonunun 1 buçuk milyon euro olmasını istiyor.

Akdeniz ekibinden gelecek cevaba göre hareket edecek olan siyah beyazlılar, kanat transferi için de Gökhan Töre ile son kez masaya oturacak.

Yeni Malatyaspor’dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Beşiktaş, son detayların görüşülmesinin ardından eski oyuncusuyla sözleşme imzalayacak.