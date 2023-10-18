Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 18.10.2023 09:48

Okan Buruk’un 5. derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 4 kez karşılaştı ve bu derbilerde 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk’un 5. derbisi
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 5. derbisine çıkacak.

Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbiden sadece 1 kez mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerken, Beşiktaş'a karşı ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ile 14 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş’a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

ETİKETLER
Galatasaray Okan Buruk Süper Lig
Sıradaki Haber
Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:03
Borsa güne düşüşle başladı
10:03
Brent petrolün varil fiyatı 91,33 dolar
10:02
Erzurum Müzesi, 2 ayda 35 bin ziyaretçi ağırladı
09:57
Zeytinyağı ihracatına yönelik tedbir bir süre daha devam edecek
09:56
Hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor
09:49
Yasal sınırın üzerinde araç alım satımı yapan 19 kişi hakkında işlem başlatıldı
Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu
Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu
FOTO FOKUS
Kadıköy'de metrobüs kazası
Kadıköy'de metrobüs kazası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ