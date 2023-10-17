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Spor
AA 17.10.2023 23:08

Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiler

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiler
[Fotoğraf: Depophotos]

Mainz 05'ten yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın "kulüp değerleriyle örtüşmemesi" ve "iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması" gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen ay transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Hollanda Milli Takımı'nda 2 maçta forma giyen 28 yaşındaki El Ghazi, bu sezon Mainz 05'te 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

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