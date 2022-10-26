Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçına odaklandı. Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan kaybeden sarı kırmızılılar, galip gelerek bu seriye son vermeyi amaçlıyor.

Galatasaray, zorlu mücadelede 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, takımındaki yerini alamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, 11'ini belirlemeye çalışıyor. Kazımcan ve Abdülkerim'in yokluğu, yerli oyuncu tercihinde tecrübeli teknik adamı zorluyor.

Savunma hattında zorunlu değişiklik

Sarı kırmızılıların kalesini Fernando Muslera koruyacak. Emin Bayram, Abdülkerim'in yerine stoperde Nelsson'un partneri olacak. Savunmanın sağında Sacha Boey'un yokluğunda Dubois'nın yer alması bekleniyor.

Okan Buruk'un, hücum hattını değiştirmek istemediği öğrenildi. Buruk'un bu nedenle sol bekte Emre Taşdemir'e şans vererek yabancı hakkını sağ önde kullanmayı planladığı gelen haberler arasında.

Galatasaray'da orta saha ikilisi Sergio Oliveira ve Lucas Torreira'dan oluşacak. Corendon Alanyaspor maçında kanatlarda Rashica ve Kerem'den memnun kalan Okan Buruk, yeniden bu iki isme forma verecek.

Forvet arkasında geçtiğimiz hafta olduğu gibi Dries Mertens görev yapacak. Galatasaray'ın gol ayağı ise geçen hafta 1 gol 1 asistlik katkı sağlayan Mauro Icardi olacak.