Hande Baladın, yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley'de mücadele vereceklerini dile getirdi.

Milli voleybolcu, Ankara'da oynadıkları Kupa Voley maçlarıyla sezonu açtıklarını anlattı.

"Önümüzde 4 kupa var. Bu 4 kupada da şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Şampiyon olmak, kulübümüze kupa kazandırmak istiyoruz. Sahaya çıktığımız her maçta iyi voleybol oynayıp, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Hande Baladın, takımlarına yeni katılan oyuncular olduğunu vurguladı.

"Onlara buranın kültürünü, vizyon ve misyonunu en iyi şekilde açıklamaya çalışacağız. Zaten nasıl bir takıma katıldıklarını biliyorlar. Onlar da çok sıcak kanlı insanlar. Birbirimize çabuk alışacağımızı düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var ama ligde Fenerbahçe ile yapacağımız ilk maça en iyi performansımızla çıkmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Eczacıbaşı'nın hak ettiği yer Şampiyonlar Ligi"

Red Bull sporcusu Hande Baladın, bu sezon mücadele edecekleri CEV Şampiyonlar Ligi'ne büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"Geçen sene CEV Kupası'nda şampiyon olduk. Eczacıbaşı'nın hak ettiği yer Şampiyonlar Ligi. Tekrar orada mücadele edeceğimiz için çok mutluyuz. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

Milli oyuncu, Eczacıbaşı Spor Kulübünün altyapısında yetiştiğini hatırlattı.

"Kulübün, benim üzerimdeki emekleri çok büyük. Buralara gelmemin en büyük sebeplerinden biri Eczacıbaşı'ndan yetişmiş olmak. Diğer altyapılarla kıyaslandığında daha farklı bir konumda hissettim. Bu da Eczacıbaşı'nın misyon ve vizyonuyla alakalı. Kendi aile kültürlerini, altyapıda küçük oyunculara aşılamaya çalışıyorlar. Bunu en iyi şekilde tecrübe ettik."

"Türkiye ligi dünyanın en iyi liglerinden biri"

Hande Baladın, Misli.com Sultanlar Ligi'nde çok üst düzey oyuncuların forma giydiğini anlattı.

"Böyle üst düzey oyuncuların Türkiye'ye gelmesiyle ligin kalitesi de artıyor. Şimdi Egonu, Boskovic gibi oyuncular burada. Türkiye ligi dünyanın en iyi liglerinden biri. Onlar buraya geldikçe, Türkiye'de voleybol daha iyi bir noktaya çıkıyor."

Milli voleybolcu, her geçen sezon kendisini geliştirdiğini dile getirdi.

"Kariyerime orta oyuncu olarak başladım, daha sonra smaçör olabilmek için bir pasör çaprazı bölümünden geçtim. Her geçen sene daha olgunlaşıyor ve daha profesyonel düşünmeye başlıyoruz. Bulunduğum konumdan mutluyum ama önümde çok uzun yıllar ve ulaşmak istediğim daha üst noktalar var. Bunun için de elimden geleni yapıyorum."