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Spor
AA 02.08.2023 21:45

Okan Buruk'tan kadroda iki değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Okan Buruk'tan kadroda iki değişiklik

Rams Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu yer aldı.

Okan Buruk, geçen hafta Vilnius'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle döndükleri ilk maçın 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Nicolo Zaniolo'yu kadroya almadı. İtalyan yıldızın dünkü antrenmandan sonra kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadığı bildirildi.

49 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Mertens ile Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e yazdı.

Bakambu kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

İlk maç öncesinde UEFA listesine Mathias Ross'un yerine dahil olan 32 yaşındaki santrfor, rövanş müsabakasının kadrosuna alındı.

İlk maça sonradan giren ve gol atan yeni transferlerden Halil Dervişoğlu da ikinci Galatasaray döneminde ilk kez 11'de forma giydi.

Yeni transferler tribünde

Sarı-kırmızılı ekibin transfer görüşmeleri yürüttüğü Kerem Demirbay karşılaşmayı tribünden izledi.

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Kerem, Zalgiris karşılaşmasını tribünde takip etti. Tecrübeli orta saha oyuncusuna taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca sakatlığı bulunan Lucas Torreira ile UEFA listesinde yer almayan yeni transferlerden Wilfried Zaha da tribünde yer aldı.

Taraftarlardan büyük ilgi

Galatasaray taraftarı, yeni sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.

Hafta sonunda yeni transferler için düzenlenen imza töreni ve açık antrenmanı 35 bin kişinin izlediği sarı-kırmızılı ekibin ilk iç saha maçında tribünler neredeyse tamamen doldu.

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