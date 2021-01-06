Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de cezalı Rafael ile yedek kulübesine çekilen Cemali Sertel, Okechukwu Azubuike ve Enzo Crivelli'nin yerine Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Nacer Chadli ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de görev yaptı.

Sakatlığı süren Mert Günok, Martin Skrtel ve Junior Caiçara, kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, saha kenarından takımı yönetti.

Demba Ba 3 hafta sonra kadroda

Medipol Başakşehir'de koronavirüsü atlatan Senegalli golcü Demba Ba, üç hafta sonra maç kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen Demba Ba, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yedekler arasında bulundu.

- Berkay Özcan sağ bekte

Medipol Başakşehir'de sağ beklerden Rafael'in cezası ve Junior Caiçara'nın da sakatlığı nedeniyle bu mücadelede orta saha oyuncusu Berkay Özcan sağ bekte görev aldı.

Berkay, bu sezon ilk kez bir maçta sağ bekte görev yaptı.