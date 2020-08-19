Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Nuri Şahin Antalyaspor'da
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.
Hoş Geldin @nurisahin— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020
Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP
Etiketler: Nuri Şahin AntalyasporSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:09
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