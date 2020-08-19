Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR / DHA
Sinan Gümüş Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.
Daha önce Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam ile anlaşan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun gayretleri meyvelerini vermeye devam ediyor.
Şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için atılan adımlar bir bir neticelenirken Sinan Gümüş transferi de sonlandı.
Geçen sezon ilk yarıda İtalya Serie A ekibi Genoa'da oynayan, ikinci yarıda ise Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma imzalayan Fenerbahçe, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.
Etiketler: Sinan Gümüş FenerbahçeSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:07
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