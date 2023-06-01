Nuggets ve Heat NBA şampiyonluğu için parkeye çıkacak

Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin sürüklediği Nuggets ile kadrosunda Jimmy Butler, Bam Adebayo gibi önemli isimlerin yer aldığı Heat, 77. NBA Finalleri'nde karşılaşacak. 2023 NBA final serisinin ilk maçı, 2 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'da başlayacak.

Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Nuggets, serinin ilk 2 maçına ev sahipliği yapacak. Seride 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek.

Nuggets, ilk kez Batı Konferansı lideri olarak play-off'lara katıldığı 2022-2023 sezonunda NBA Finalleri'ne de çıkararak kulüp tarihinde bir ilke daha imza attı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i de kadrosunda barındıran Heat ise 1999'da bunu başaran New York Knicks'ten sonra play-off'lara 8. sıradan katılıp finale çıkan 2. takım oldu.

Heat son 13 yılda 6, toplamda 7. defa finale yükseldi. Heat daha önce çıktığı 6 finalin 3'ünde (2006, 2012, 2013) mutlu sona ulaştı.

Nuggets'ı savunmak zor

2021 ve 2022'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic ile son çeyreklerdeki performansıyla dikkati çeken Murray'nin omurgasını oluşturduğu Nuggets, hücum istatistikleriyle öne çıkıyor.

Play-off'larda 100 hücum başına kaydettiği 119,7 sayıyla bu alanda başı çeken Nuggets, 2017'de finale gelinceye kadar 100 hücum başına 122,1 sayı atan Cleveland Cavaliers'tan beri en verimli hücum eden takım oldu.

Jokic 29,9 sayı, 13,3 ribaunt, 10,3 asist, Murray de 27,7 sayı, 6,1 asist, 5,5 ribauntluk play-off ortalamalarıyla Nuggets'ın tarihinin ilk NBA finaline yükselmesinde başrolü üstlendi.

Ortalama 51,5 sayıyla play-off'ların boyalı alandaki en etkili takımı da olan Nuggets, 100 pozisyon başına potasında 111,7 sayı görüyor.

Heat 3 sayılık basketler ve yedeklerine güveniyor

Play-off'larda 100 pozisyon başına 116,1 sayı atan ve potasında 111,5 sayı gören Heat, 3 sayı yüzdesi ve yedek oyuncularının performansıyla dikkati çekiyor.

Yüzde 39 ile play-off'ların en yüksek 3 sayı isabet oranına sahip Heat, 236 basketle de Boston Celtics'ten (281) sonra 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla basket atan takım.

Yedek oyuncularından maç başına 34,8 sayılık katkı alan Heat, bu istatistikte ise play-off'ların 3. en başarılı ekibi oldu.

Play-off'larda 28,5 sayı, 7 ribaunt, 5,7 asist ve 2,1 top çalma ortalamaları bulunan Heat'in all-star ismi Butler'ın, kendisinden uzun ve iri olan Aaron Gordon'ın savunması karşısında ne yapacağı da final serisi için belirleyici olacak.

Son 6 maçı da Nuggets kazandı

Nuggets, play-off'larda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 4-1, Phoenix Suns'ı 4-2 ve Los Angeles Lakers'ı 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Heat ise final yolunda karşısına çıkan normal sezon lideri Milwaukee Bucks'ı 4-1, New York Knicks'i 4-2 ve geçen yılın finalisti Boston Celtics'i 4-3 ile geçti.

Takımlar bu sezon 2 kez karşılaştı. İki mücadeleyi de Nuggets kazandı. 30 Aralık 2022'deki karşılaşma 124-119, 13 Şubat'taki mücadele de 112-108 Nuggets üstünlüğüyle bitti.

Nuggets ayrıca önceki sezonlarda oynanan 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Batı Konferansı ekibi, 2021-2022 sezonunda Heat'e karşı 113-96 ve 120-111, 2020-2021 sezonunda ise 109-82 ve 123-106'lık galibiyetler aldı.

Maç programı

1. maç: Denver Nuggets-Miami Heat (2 Haziran Cuma TSİ 03.30)

2. maç: Denver Nuggets-Miami Heat (5 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)

3. maç: Miami Heat-Denver Nuggets (8 Haziran Perşembe TSİ 03.30)

4. maç: Miami Heat-Denver Nuggets (10 Haziran Cumartesi TSİ 03.30)

5. maç (gerekirse): Denver Nuggets-Miami Heat (13 Haziran Salı TSİ 03.30)

6. maç (gerekirse): Miami Heat-Denver Nuggets (16 Haziran Cuma TSİ 03.30)

7. maç (gerekirse): Denver Nuggets-Miami Heat (19 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)



NBA Finalleri'nin "en"leri

En çok şampiyonluk elde eden takımlar:

1. Los Angeles Lakers - 17

Boston Celtics - 17

2. Golden State Warriors - 7

3. Chicago Bulls - 6

En çok şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncular:

1. Bill Russell (Boston Celtics) - 11

2. Sam Jones (Boston Celtics) - 10

3. Tom Heinsohn (Boston Celtics) - 8

K.C. Jones (Boston Celtics) - 8

Tom Sanders (Boston Celtics) - 8

John Havlicek (Boston Celtics) - 8

Hala forma giyenler arasında en çok şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncular:

1. LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers/Los Angeles Lakers) - 4

Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala (Golden State Warriors) - 4

2. Udonis Haslem (Miami Heat) - 3

Patrick McCaw (Golden State Warriors/Toronto Raptors) - 3

Danny Green (San Antonio Spurs/Toronto Raptors/Los Angeles Lakers) - 3

JaVale McGee (Golden State Warriors/Los Angeles Lakers) - 3

Kevon Looney (Golden State Warriors) - 3

Son 20 yılın şampiyonları

2022: Golden State Warriors-Boston Celtics (4-2)

2021: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (4-2)

2020: Los Angeles Lakers-Miami Heat (4-2)

2019: Toronto Raptors-Golden State Warriors (4-2)

2018: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-0)

2017: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-1)

2016: Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors (4-3)

2015: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-2)

2014: San Antonio Spurs-Miami Heat (4-1)

2013: Miami Heat-San Antonio Spurs (4-3)

2012: Miami Heat-Oklahoma City Thunder (4-1)

2011: Dallas Mavericks-Miami Heat (4-2)

2010: Los Angeles Lakers-Boston Celtic (4-3)

2009: Los Angeles Lakers-Orlando Magic (4-1)

2008: Boston Celtics-Los Angeles Lakers (4-2)

2007: San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers (4-0)

2006: Miami Heat-Dallas Mavericks (4-2)

2005: San Antonio Spurs-Detroit Pistons (4-3)

2004: Detroit Pistons-Los Angeles Lakers (4-1)

2003: San Antonio Spurs-New Jersey Nets (4-2)