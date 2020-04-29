Transfer döneminin gözde futbolcularından Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, geleceği hakkında konuştu.

Fanatik Gazetesine röportaj veren deneyimli savunmacı, "Adımın Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılması çok güzel. Her futbolcunun oynamak istediği takımlar. Bu yüzden seçim yapmak çok zor. İki takım taraftarları da ‘bize gel’ diyor. Sürece bakacağım ve beni kim daha fazla istiyorsa, ona göre kararımı vereceğim" dedi.

Büyük takımlarda oynamaya hazır olduğunu belirten N'Sakala, "Şampiyon olmak, kupalar kaldırmak en büyük amacım. Şampiyonluklara hazırım" dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan kimseyle irtibatta olmadığını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Sanırım koronavirüs bittikten sonra transfer tekrar gündeme gelecek. Sezonu Alanya'da bitireceğim ve en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.