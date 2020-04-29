Federasyondan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sonrası faaliyetlerin güvenli bir şekilde devam etmesi amacıyla uzaktan eğitim yöntemiyle seminer programları başlatıldı.

Bu doğrultuda, spor tırmanışı ve dağ kayağı antrenörlerine yönelik 2 Mayıs Cumartesi günü uzaktan eğitim semineri gerçekleştirilecek.

Seminere katılmak isteyen antrenörler, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00'a kadar federasyonun internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.