Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara yönelik egzersiz programı hazırladıklarını belirtti.

Antrenörleri aracılığıyla sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Kayıcı, "Sokağa çıkmanın tehlikeli olduğu bu süreçte kick boks camiasını zinde tutmak için çeşitli video konferanslar yapmaya karar verdik. Koordinatörlerimiz, bölge başkanlarımız, 81 ilde görev yapan temsilcilerimiz, teknik kurul ve hakem kurullarımız ile şu ana kadar birçok video toplantı gerçekleştirdik. İptal edilen şampiyonalar yarın başlayacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların evlerinde antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan Kayıcı, "Biz de kendilerine gerekli desteği veriyoruz. Antrenörlerimiz sporcuları için evde uygulanacak programlar yaparak süreci faydalı hale getirmeye çalıştı. Spor salonları kapalı olduğundan renkli kuşak sınavlarımızı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasını sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Salim Kayıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kick boks fiziksel aktivitenin maksimum seviyede olduğu bir spor branşı. Dolayısıyla bizim hareketsiz kalmamız mümkün değil. Aynı zamanda Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) asbaşkanlık görevini de yürütüyorum. Bu süreçte onlarla da düzenli görüşüyoruz. Malum 2020 Tokyo Olimpiyatları gelecek seneye ertelendi. Geçtiğimiz günlerde WAKO Yönetim Kurulu olarak bir video konferans gerçekleştirdik ve 2020 yılı faaliyetlerimizi değerlendirip bir dizi karar aldık. Bununla ilgili alınan kararları da ilerleyen günlerde duyuracağız."