Koranvirüs sonrası Galatasaray'da mali tedbirler devam ediyor. Yönetimin sezon sonunda yıllık ücretleri 130 milyon Türk lirasını bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Maliyet ve performans kriterleri sonucunda, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo'ya veda edilecek.

Kiralandıkları kulüplerden geri dönecek Diagne, Babel, Maicon için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen yönetim, takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Andone ile de yollarını ayıracak.

Futbolcuların yapacağı maaş indirimiyle birlikte de Futbol A takımının 68 milyon euro olan yıllık maaş bütçesinin, 50 milyon euronun altına çekilmesi hedefleniyor.

Koronavirüs salgını sonrası mali açıdan dikkatli adımlar atmak isteyen Galatasaray, transfer politikasını da değiştirecek. Yönetimin transferdeki ana kriteri ise bonservis. Sarı kırmızılı kulüp, yeni sezonda sözleşmesi biten ya da kiralık olarak gelebilecek futbolcuları kadrosuna katacak.