Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveçli atletten dünya rekoru
[Fotoğraf: AFP]
Erkekler 400 metre engellide Norveçli atlet Karsten Warholm, 46.70 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve ABD'li Kevin Young 29 yıllık unvanını ele geçirdi.
Atletizmde Elmas Lig'in 4. etap yarışları, Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı.
Warholm, 46.70 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Young, 1992'de elde ettiği 46.78 saniyelik dereceyle rekoru elinde bulunduruyordu.
Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.
Öte yandan kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can da 14 dakika 46.13 saniyelik süresiyle 7. sırayı aldı.
Etiketler: Atletizm
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