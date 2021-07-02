Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası İstanbul'da yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak müsabakalar, 8 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
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