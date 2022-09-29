Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu milli futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamerun Milli Takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges-Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptanmıştır."