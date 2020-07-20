Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

"Yabancı sınırının Türk futboluna yarar sağlayacağını düşünüyorum"

"TFF kararını verdi. Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz etti, anlamadık. Kulüpler zaten geçen sezon 7.52 yabancı oyuncu oynatmış 11'de. Ben 8 oyuncuya neden karşı çıkıyorlar anlamıyorum. Tahkim Kurulu'nun kararını bekleyeceğiz. Tahkim Kurulu kulüpleri haklı görürse karar bozulabilir. Ancak kararı onarsa, kararlar devreye girecek. Kulüplerin altyapıya önem vermesi gerekiyor. Mali yapılar bozuluyor. Ben yabancı sınırının Türk futboluna yarar sağlayacağını düşünüyorum."

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı sınırı hakkında TFF kararını verdi. Yabancı sözleşme sıralaması hakkında değişiklik yapmadık. Kulüpler 14 yabancıyla yine sözleşme imzalayabilirler. Sahada 8 yabancı bulunduracaklar. Kulüplerimiz neden karara itiraz ediyorlar anlamış değilim. pic.twitter.com/4xKKBUQroa — TRT Spor (@trtspor) July 20, 2020

"Hatayspor'u canı gönülden tebrik ediyorum"

"Hatayspor'u canı gönülden tebrik ediyorum. Geçen sene finalde kaybetmişlerdi. Ama yılmadılar, takımlarını korudular ve bu sezon iyi bir sezon geçirip, 34 hafta sonunda şampiyon oldular. Artık gelecek sene 53 sene sonra onları Süper Lig'de izleyeceğiz. Tebrik ediyorum onları ve başarılarının da devamını diliyorum. İyi kadro kurmalarına, altyapıya örnek vermeleri gerekiyor. Bize programlarını anlattılar. Tabii artık yeni sezonda yeni stadyumda oynayacaklar. Stadyum hazırlıkları sürüyor. Tahminimce sezona yetişecektir."

"Başakşehir'e kupasını Pazartesi günü vereceğiz"

"Başakşehir'e kupasını Pazartesi günü yapılacak törenle vereceğiz. Başakşehir senelerdir uğraşıyor, sonunda meyvesini aldılar. Avrupa'da da yarışıyorlar. UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi başarılar yakalayacaklarına inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde d ebu performanslarını sürdürmelerini istiyorum. İyi takviyeler yaparlarsa daha da başarılı olacaklardır."

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Pazar günü Kasımpaşa maçından sonra Medipol Başakşehir'in kupasını takdim edeceğiz. pic.twitter.com/v226mPb6xX — TRT Spor (@trtspor) July 20, 2020

Yeni sezonda seyircili maçlar olacak mı?

"Süper Lig'de henüz sezon tamamlanmadı. Son hafta düşecekler ve Avrupa yarışı için takımlar belirlenecek. TFF 1. Lig play-off, TFF 2. ve 3 Lig play-off mücadeleleri var. Sonrasında planlama yapacağız. Ben seyircili oynanmasını isterim ama şu an tam kapasite oynanamayacapının farkındayız. Hedef, düşük kapasiteli olarak sezona başlamak olacak."

Nihat Özdemir Hatay'daki yeni stadyumda incelemelerde bulundu

Özdemir ile beraberindekiler, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Burada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebriklerini ileten Özdemir, başkan Savaş'a milli takım forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş da Özdemir'e kenti simgeleyen bazı tablo ve ürünler verdi.

Özdemir ile beraberindekiler daha sonra, Hatayspor'un yeni sezonda maçlarını oynaması panlanan ve yapımında sona gelinen satada geçerek incelemelerde bulundu.

Burada stadyum hakkında yetkililerden bilgi alan Özdemir, tesisin kente hayırlı olmasını temenni etti.